Через Брянщину пытались провезти больше девяти тонн металлолома

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:38:50+03:00

За один день пограничники пресекли два "металлических" нарушения. Фото: Иван ВИСЛОВ

Товар везли на двух грузовиках

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На брянской границе задержали два грузовика, которые пытались незаконно провезти металл. Инцидент произошел 8 января, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Первый грузовик пограничники остановили возле государственной границы в Новозыбковском районе. Внутри пограничники обнаружили больше шести тонн лома черных металлов.

В тот же день вблизи госграницы под Суражом для проверки документов задержали другой грузовик. Он перевозил больше трех тонн цветных металлов.

- Водители перевозили груз без необходимых документов, - рассказали в пресс-службе. – Товар планировали сбыть в России. Нарушителей переданы для дальнейшего разбирательства в соответвующие государственные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU