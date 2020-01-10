2020-01-10T14:39:14+03:00
Общество

В Злынковском районе украли две старообрядческие иконы

Злоумышленников разыскивает полиция
Мария Дедкова
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В Брянской области на новогодних праздниках воры обчистили два дома. Так, в ночь на 6 января в Злынковском районе злоумышленник взломал замок на двери и прихватил с собой две старообрядческие иконы.

В Новозыбковском районе произошла похожая история. Неизвестный воспользовался открытой форточкой, чтобы попасть в дом. Преступник унес ТВ-приставку и электроинструменты.

По фактам краж полицейские завели уголовные дела, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Злоумышленников разыскивают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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