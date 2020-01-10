2020-01-10T14:15:34+03:00
Общество

В Брянском областном кардиодиспансере закончили капремонт

В прошлом году на медучреждение потратили 42 миллиона рублей
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, личная страница Александра Богомаза.Фото: vk.com, личная страница Александра Богомаза.
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В Брянском областном кардиологическом диспансере завершили капитальный ремонт. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети.

В 2019 году из облбюджета на медучреждение направили более 42 миллионов рублей. Из них 32,4 миллиона ушло на капремонт здания и замену трех лифтов (11,8 миллионов рублей).

Кардиодиспансер полностью обновили. В год его посещают более 40 тысяч человек.

«Кровлю здесь не ремонтировали с 1952 года, лифтовому оборудованию было уже 27 лет. Вообще на замену лифтов в брянских медучреждениях из бюджета впервые было выделено 200 миллионов рублей, с момента открытия ни в одном из них не менялись лифты», - пишет Алекснадр Богомаз.

Кроме того, по словам губернатора, в прошлом году новые лифты, адаптированные для различных групп граждан, установили в Брянском областном клинико-диагностическом центре, в Брасовской районной больнице и других медучреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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