В Брянске на Крещение оборудуют четыре купели

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:01:02+03:00

Купания в этих местах пройдут с 22.00 18 января до 24.00 19 января. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске стали известны места для Крещенских купаний. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Макаров, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Как и в прошлом году, к 18 января в городе подготовят четыре купели:

Володарский район:

— река Десна в районе городского пляжа,

Фокинский район:

— озеро Мутное,

— озеро ГРЭС в поселке Белые Берега;

Бежицкий район:

— река Десна в районе ГРК «Бристоль».

Купания в этих местах пройдут с 22.00 18 января до 24.00 19 января. У купелей будут дежурить водолазы, спасатели, медработники и полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU