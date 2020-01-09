В Брянске на Крещение оборудуют четыре купели
В Брянске стали известны места для Крещенских купаний. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Макаров, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Как и в прошлом году, к 18 января в городе подготовят четыре купели:
Володарский район:
— река Десна в районе городского пляжа,
Фокинский район:
— озеро Мутное,
— озеро ГРЭС в поселке Белые Берега;
Бежицкий район:
— река Десна в районе ГРК «Бристоль».
Купания в этих местах пройдут с 22.00 18 января до 24.00 19 января. У купелей будут дежурить водолазы, спасатели, медработники и полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU