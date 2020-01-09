2020-01-09T17:01:02+03:00
Общество

В Брянске на Крещение оборудуют четыре купели

Иордани будут в трех районах города
Мария Дедкова
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Купания в этих местах пройдут с 22.00 18 января до 24.00 19 января.Купания в этих местах пройдут с 22.00 18 января до 24.00 19 января.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске стали известны места для Крещенских купаний. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Макаров, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Как и в прошлом году, к 18 января в городе подготовят четыре купели:

Володарский район:

— река Десна в районе городского пляжа,

Фокинский район:

— озеро Мутное,

— озеро ГРЭС в поселке Белые Берега;

Бежицкий район:

— река Десна в районе ГРК «Бристоль».

Купания в этих местах пройдут с 22.00 18 января до 24.00 19 января. У купелей будут дежурить водолазы, спасатели, медработники и полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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