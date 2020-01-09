В Стародубе двое парней пошли за покупками и взломали магазин
В Стародубе поймали двух магазинных воришек. Инцидент произошел в одном из торговых объектов райцентра, сообщает пресс-служба областного УМВД.
О том, что кто-то пробрался внутрь магазина, сотрудников ЧОПа оповестила сработавшая сигнализация. Охранники увидели на двери следы взлома и, убедившись, что преступник находится внутри помещения, позвонили в полицию.
Стражи порядка задержали 19-летнего жителя села Чубковичи, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.
- Молодой человек успел положить в пакет сигареты, спиртное и продукты общей стоимостью около 7000 рублей, - говорят в УМВД. – Выяснилось, что у подозреваемого был сообщник - ранее судимый 23-летний односельчанин. Он должен был оставался снаружи и предупредить о возможной угрозе. Однако при приближении экипажа ЧОП молодой человек предпочел ретироваться, бросив приятеля.
Оба подозреваемых написали явку с повинной. По статье «Кража» им грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU