В Дятькове прокуратура отстояла права детей на жилье по маткапиталу
В Дятькове прокуратура вступилась за права несовершеннолетних. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, в 2009 году жительнице Дятьковского района выдали сертификат на материнский капитал.
В 2012-м женщина вместе с супругом приобрела на эти деньги дом. При этом пара зарегистрировала жилье по 1\2 доли в праве собственности каждому.
- По нотариально заверенному обязательству супруги должны были оформить недвижимость в общую долевую собственность родителей и детей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они должны были это сделать в течение полугода после поступления маткапитала. Однако отец детей умер, не успев исполнить свое письменное обязательство. Не исполнила его и мать.
Чтобы защитить права детей на жилье, прокурор подал в суд иск. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU