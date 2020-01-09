В Дятькове прокуратура отстояла права детей на жилье по маткапиталу

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:50:50+03:00

Жилье, приобретенное с привлечением средств маткапитала, не оформили на детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Дятькове прокуратура вступилась за права несовершеннолетних. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, в 2009 году жительнице Дятьковского района выдали сертификат на материнский капитал.

В 2012-м женщина вместе с супругом приобрела на эти деньги дом. При этом пара зарегистрировала жилье по 1\2 доли в праве собственности каждому.

- По нотариально заверенному обязательству супруги должны были оформить недвижимость в общую долевую собственность родителей и детей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они должны были это сделать в течение полугода после поступления маткапитала. Однако отец детей умер, не успев исполнить свое письменное обязательство. Не исполнила его и мать.

Чтобы защитить права детей на жилье, прокурор подал в суд иск. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU