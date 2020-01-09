2020-01-09T10:50:50+03:00
Общество

В Дятькове прокуратура отстояла права детей на жилье по маткапиталу

Родители не оформили дом в общую собственность
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Жилье, приобретенное с привлечением средств маткапитала, не оформили на детей.Жилье, приобретенное с привлечением средств маткапитала, не оформили на детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Дятькове прокуратура вступилась за права несовершеннолетних. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, в 2009 году жительнице Дятьковского района выдали сертификат на материнский капитал.

В 2012-м женщина вместе с супругом приобрела на эти деньги дом. При этом пара зарегистрировала жилье по 1\2 доли в праве собственности каждому.

- По нотариально заверенному обязательству супруги должны были оформить недвижимость в общую долевую собственность родителей и детей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они должны были это сделать в течение полугода после поступления маткапитала. Однако отец детей умер, не успев исполнить свое письменное обязательство. Не исполнила его и мать.

Чтобы защитить права детей на жилье, прокурор подал в суд иск. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске пешеходы нарушили ПДД полсотни раз за день
В Дятькове прокуратура отстояла права детей на жилье по маткапиталу
В Брянске на улице Речной столкнулись легковушка и грузовик: пострадал 31-летний мужчина
В Брянской области нашли живым пропавшего 34-летнего Владимира Аббасова
В Клетне 22-летняя автомобилистка сбила пешехода
Жительницу Новозыбкова наказали за шумные ночные посиделки
В Брянске водитель такси въехал в здание торгового центра
В Брянске на Кургане Бессмертия открылся каток
В Клинцах задержали пьяного вора
Ночью в Жирятинском районе сгорел автомобиль
8 января брянцев ждет снег и легкий мороз
В Брянске прошел традиционный рождественский концерт
Вылетел первый самолет из Брянска в Казань
На Брянщине прошла акция "Новогоднее чудо"
В Почепе начнут строить Дворец спорта и ледовую арену
В Карачевском районе водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку
В новогодние праздники телефонные мошенники выманили у брянцев полмиллиона рублей
В Выгоничах полностью переоборудуют детскую поликлинику
В этом году в Суземке планируют построить новый детский сад
В Брянске предпринимателям отдали 130 мест под киоски и ларьки
В Брянске мужчина и женщина устроили погром в кафе
Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» отмечает юбилей
Брянский митрополит обратился с Рождественским посланием
Брянский аэропорт отремонтируют почти за 75 миллионов рублей
Брянец украл кошелек у пассажира на московском вокзале
В Брянске возле «Аэропарка» произошло массовое ДТП
В брянской деревне ночью загорелся дом
В брянском городе Сельцо планируют построить дом для медиков