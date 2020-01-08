В Клетне 22-летняя автомобилистка сбила пешехода
Пострадавшую госпитализировали
В ДТП пешеход получила сотрясение мозга и переломы ног.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
В Клетне 7 января произошло ДТП. Около 17.40 на улице Ленина автомобилистка сбила пешехода, сообщают в областной Госавтоинспекции.
22-летняя девушка на ВАЗе-211540 ехала в сторону улицы Декабристов, когда под колеса ей угодила 49-летняя женщина. Последняя переходила проезжую часть по "зебре".
В ДТП пешеход получила сотрясение мозга и переломы ног. Ее госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU