В Клетне 22-летняя автомобилистка сбила пешехода

8 Янв. 2020 2020-01-08T20:01:22+03:00

В ДТП пешеход получила сотрясение мозга и переломы ног. Фото: Сергей ГАПОН

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В Клетне 7 января произошло ДТП. Около 17.40 на улице Ленина автомобилистка сбила пешехода, сообщают в областной Госавтоинспекции.

22-летняя девушка на ВАЗе-211540 ехала в сторону улицы Декабристов, когда под колеса ей угодила 49-летняя женщина. Последняя переходила проезжую часть по "зебре".

В ДТП пешеход получила сотрясение мозга и переломы ног. Ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU