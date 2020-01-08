Жительницу Новозыбкова наказали за шумные ночные посиделки
На горожанку в полицию пожаловались соседи
Любительница ночных гулянок получила штраф.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В Новозыбкове к административной ответственности привлекли ночную дебоширку. Об этой истории сообщают на местном портале Новозыбков.SU.
На жительницу квартиры в многоэтажке на улице Полевой пожаловались соседи.
По словам местных жителей, шум и гам в доме нарушительницы продолжался за полночь. Иногда ее приятели расходились только к пяти часам утра.
Соседи сообщили в полицию о любительнице ночных гулянок. А затем ее оштрафовали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU