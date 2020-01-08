Жительницу Новозыбкова наказали за шумные ночные посиделки

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:46:15+03:00

На горожанку в полицию пожаловались соседи

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В Новозыбкове к административной ответственности привлекли ночную дебоширку. Об этой истории сообщают на местном портале Новозыбков.SU.

На жительницу квартиры в многоэтажке на улице Полевой пожаловались соседи.

По словам местных жителей, шум и гам в доме нарушительницы продолжался за полночь. Иногда ее приятели расходились только к пяти часам утра.

Соседи сообщили в полицию о любительнице ночных гулянок. А затем ее оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU