В Брянске на Кургане Бессмертия открылся каток
Ледовая площадка работает также на площади Партизан
Фото: vk.com, Подслушано Брянск
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В брянске с наступлением морозов открылись катки.
Ледовые площадки начали работу на Кургане Бессмертия и площади Партизан. Однако не все посетители довольны качеством покрытия на катках.
В соцсетях брянцы пишут, что лед тонкий и легко достать лезвием коньков до асфальта или плитки.
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ИСТОЧНИК KP.RU