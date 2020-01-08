В Брянске на Кургане Бессмертия открылся каток

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:12:12+03:00

Ледовая площадка работает также на площади Партизан

Изменить размер текста: A A

В брянске с наступлением морозов открылись катки.

Ледовые площадки начали работу на Кургане Бессмертия и площади Партизан. Однако не все посетители довольны качеством покрытия на катках.

В соцсетях брянцы пишут, что лед тонкий и легко достать лезвием коньков до асфальта или плитки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU