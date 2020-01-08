В Клинцах задержали пьяного вора

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:44:09+03:00

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В Клинцах росгвардейцы задержали парня, укравшего мобильник.

Подозрительного молодого человека правоохранители заметили во время патрулирования на проспекте Ленина. Парень вел себя неадекватно - бросался под проезжающие мимо автомобили.

Сотрудники Росгвардии задержали гражданина. 20-летний местный житель был сильно пьян. Клинчанина отвезли в отдел полиции.

-Оказалось, что в дежурную часть обратился мужчина с заявлением о похищении телефона, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Увидев доставленного молодого человека, он опознал в нем похитителя.

По факту происшествия проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU