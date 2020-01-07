На Брянщине прошла акция "Новогоднее чудо"

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянские общественники и медики провели акцию "Новогоднее чудо". Для маленьких пациентов детских больниц, воспитанников социальных приютов, детских домов, а также детей из многодетных семей и детей, нуждающихся в паллиативной помощи устроили праздник.

- В Брянской детской городской больнице №1 прошел утренник с участием героев известных сказок и, конечно, Деда Мороза и Снегурочки, - рассказали в пресс-службе Брянского регионального отделения ОНФ. - Ребят, которые не смогли прийти на утренник, Дед Мороз навестил прямо в палатах. Не остались без подарков и поздравлений и пациенты детских поликлиник №1 и 3.

В Карачевском специализированном Доме ребенка выступила группа «Ларец» фольклорной школы «Калинушка». Юные артисты исполняли старинные обрядовые песни, рассказывали о русских обычаях в праздники Нового года и Рождества Христова и поиграли с детьми в народные игры. Общественники посетили семьи, в которых есть дети, нуждающиеся в паллиативной помощи. И пока Дед Мороз поздравлял ребят с наступающими праздниками, активисты ОНФ беседовали с их родителями.

В канун Нового года во дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина устроили праздник для воспитанников социальных приютов, детских домов, детей из многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Все участники праздничных торжеств получили подарки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU