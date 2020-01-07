2020-01-07T10:51:54+03:00
Происшествия

В новогодние праздники телефонные мошенники выманили у брянцев полмиллиона рублей

Елена РАКОВА
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Жертвы телефонных мошенников перевели злоумышленникам 548 тысяч рублей.Жертвы телефонных мошенников перевели злоумышленникам 548 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В конце декабря прошлого года и начале нынешнего телефонные мошенники выманили у брянцев полмиллиона рублей. И это при том, что активность аферистов, как говорят в полиции, снизилась. За прошедшую неделю в полицию поступило семь заявлений от потерпевших.

- В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков,- рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы или защиты от незаконного оформления кредита злоумышленники получали данные банковской карты собеседника, а также узнавали, сколько денег находится на счету.

Представившийся дальним родственником из другого региона мошенник обманул 45-летнего жителя Володарского района и выманил 30 тысяч рублей. В полицию обратилась и 42-летняя жительница Бежицкого района областного центра, продававшая фен. Покупатель охотно согласился на запрошенную сумму и пожелал немедленно перевести деньги. В дальнейшем, послушно выполняя инструкции собеседника, потерпевшая предоставила ему доступ к своему счету, с которого мошенник списал 11 тысяч рублей.

Полицейские выясняют подробности происшествий. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Мошенничество".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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