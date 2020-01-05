2020-01-05T12:43:17+03:00
Общество

В Жуковском районе планируют отремонтировать стадион "Лесная поляна"

Елена РАКОВА
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В Жуковском районе ремонтируют объекты социнфраструктуры.В Жуковском районе ремонтируют объекты социнфраструктуры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Жуковке планируют реконструировать стадион "Лесная поляна". Ремонт пройдет вместе со строительством ледового дворца. Об этом шла речь во время посещения замгубернатора Сергеем Тимошенко строящихся объектов в Жуковском районе.

- Предполагается построить футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, зрительскую трибуну, раздевалки, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Идет оборудование лыжных трасс. Уже сейчас, при благоприятных погодных условиях их могут использовать спортсмены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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