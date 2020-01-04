2020-01-04T14:52:31+03:00
Происшествия

Под Клетней иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево

Пострадала 23-летняя пассажирка
Ольга УМАРОВА
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Авария произошла ночью.Авария произошла ночью.Фото: Сергей ГАПОН
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В Клетнянском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. ДТП произошло около полтретьего ночи 3 января на участке «Клетня-Строительная Слобода».

По предварительной информации областной ГИБДД, 30-летний водитель Honda Civic ехал со стороны деревни Мужиново в сторону Клетни. Автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет. Здесь иномарка врезалась в дерево и перевернулась.

Пострадала 23-летняя пассажирка: травма колена и головы, ушиб плеча.

- Девушку отпустили на домашнее лечение, - говорят в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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