Под Клетней иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:52:31+03:00

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В Клетнянском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. ДТП произошло около полтретьего ночи 3 января на участке «Клетня-Строительная Слобода».

По предварительной информации областной ГИБДД, 30-летний водитель Honda Civic ехал со стороны деревни Мужиново в сторону Клетни. Автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет. Здесь иномарка врезалась в дерево и перевернулась.

Пострадала 23-летняя пассажирка: травма колена и головы, ушиб плеча.

- Девушку отпустили на домашнее лечение, - говорят в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU