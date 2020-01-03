В Дятьковском районе под колеса автобуса угодил пешеход
28-летнего мужчину госпитализировали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января на улице Калинина в поселке Бытошь.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дятьковском районе водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января около 19.55 на улице Калинина в поселке Бытошь.
- По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса сбил 28-летнего мужчину, когда тот шел по проезжей части дороги, - говорят в областной Госавтоинспекции. - В ДТП пешеход получил травму головы и перелом костей черепа.
Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU