В Дятьковском районе под колеса автобуса угодил пешеход

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:07:06+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января на улице Калинина в поселке Бытошь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Дятьковском районе водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января около 19.55 на улице Калинина в поселке Бытошь.

- По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса сбил 28-летнего мужчину, когда тот шел по проезжей части дороги, - говорят в областной Госавтоинспекции. - В ДТП пешеход получил травму головы и перелом костей черепа.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU