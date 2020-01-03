2020-01-03T15:51:42+03:00
Общество

В Брянске объявили оперативное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы

Ухудшение погоды ожидают в ближайшие часы
Мария Дедкова
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Фото: Марина АнтоноваФото: Марина Антонова
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В Брянске из-за ухудшения погоды объявили оперативное предупреждение. 3 января ожидаются мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от минус двух до плюс трех, сообщили в пресс-службе городской администрации.

4 января также прогнозируют небольшой снег, гололед и туман. Ночью температура воздуха составит от пяти градусов мороза до нуля, а днем - от минус трех до плюс двух.

Горожан соблюдать осторожность. Особенно водителей, которые перевозят детей.

В случае ЧП звоните в Управление по делам ГОЗНТЧС Брянска по телефону: 26-36-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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