В Брянске объявили оперативное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:51:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске из-за ухудшения погоды объявили оперативное предупреждение. 3 января ожидаются мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от минус двух до плюс трех, сообщили в пресс-службе городской администрации.

4 января также прогнозируют небольшой снег, гололед и туман. Ночью температура воздуха составит от пяти градусов мороза до нуля, а днем - от минус трех до плюс двух.

Горожан соблюдать осторожность. Особенно водителей, которые перевозят детей.

В случае ЧП звоните в Управление по делам ГОЗНТЧС Брянска по телефону: 26-36-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU