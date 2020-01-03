В Брянской области завели уголовное дело за вырубку елок

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:01:13+03:00

В рейды правоохранители и лесники вышли в преддверии Нового года Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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В Брянской области после проверок завели уголовное дело за незаконную рубку елок. Кроме того, на нарушителей завели 67 административных дел. Такие итоги оперативно-профилактической акции «Новогодняя ель» подвели полицейские.

Напомним, в рейды правоохранители и лесники вышли в преддверии Нового года. Они выявляли нарушения в сфере рубки, транспортировки и реализации елей. Всего в акции поучаствовали больше 1,5 тысячи сотрудников полиции и 243 сотрудника управления лесами, 55 человек от МЧС и 85 - от администраций.

Они проверили почти три тысячи автомобилей и 409 елочных базаров, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU