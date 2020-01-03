2020-01-03T12:01:13+03:00
Общество

В Брянской области завели уголовное дело за вырубку елок

Полицейские подвели итоги оперативно-профилактической акции «Новогодняя ель»
Мария Дедкова
Поделиться:
В рейды правоохранители и лесники вышли в преддверии Нового годаВ рейды правоохранители и лесники вышли в преддверии Нового годаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области после проверок завели уголовное дело за незаконную рубку елок. Кроме того, на нарушителей завели 67 административных дел. Такие итоги оперативно-профилактической акции «Новогодняя ель» подвели полицейские.

Напомним, в рейды правоохранители и лесники вышли в преддверии Нового года. Они выявляли нарушения в сфере рубки, транспортировки и реализации елей. Всего в акции поучаствовали больше 1,5 тысячи сотрудников полиции и 243 сотрудника управления лесами, 55 человек от МЧС и 85 - от администраций.

Они проверили почти три тысячи автомобилей и 409 елочных базаров, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный брянец устроил дебош в ТРЦ "Мельница"
В Трубчевском районе опрокинулась иномарка, ранена трехлетняя девочка
В Брянске объявили оперативное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы
В Брянской области завели уголовное дело за вырубку елок
В брянском аэропорту ждут первые в этом году самолеты
Юная брянская певица Анастасия Гладилина записала новый клип
3 января брянцев ждет морось и мокрый снег
Дед Мороз поздравил обитателей брянского зоопарка с Новым годом
За сутки под колеса автомобилистов на Брянщине попали три пешехода
Двое брянцев умерли от алкогольного отравления после новогодней ночи
Первый день нового года на Брянщине прошел без серьезных происшествий
В Брянске открылся самый большой в городе каток
Опубликовано фото приезда в Брянск Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной
В новогоднюю ночь-2020 на улицы Брянска вышли больше трех тысяч горожан
В центре Брянска заметили «кладбище» елок
В Клинцах рядом с «зеброй» насмерть сбили пешехода
В новогоднюю ночь в Брянске родились семь малышей
Мошенники предлагают брянцам обналичить материнский капитал
В Брянске «Лада» сбила 30-летнюю женщину
В Брянске в новогоднюю ночь столкнулись две легковушки
Через Брянск пытались провезти 250 кило нелегальной красной икры