2020-01-02T13:54:06+03:00
Общество

Первый день нового года на Брянщине прошел без серьезных происшествий

Однако полицейские просят жителей региона не терять бдительность
Елена РАКОВА
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Полиция призывает жителей региона не терять бдительности и соблюдать меры безопасности.Полиция призывает жителей региона не терять бдительности и соблюдать меры безопасности.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Первый день нового 2020 года в Брянской области прошел без серьезных происшествий. В праздничных гуляньях приняли участие около 20 тысяч брянцев. Порядок и безопасность жителей региона в новогоднюю ночь обеспечивали больше 950 полицейских и более 70-и сотрудников частных охранных организаций, дружинников и представителей казачества. Полиция призывает жителей региона не терять бдительности и соблюдать меры безопасности.

- Накануне Нового года почти 30 тысяч рублей лишился 62-летний житель Дятьковского района, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Он поверил мошеннику из Самарской области, который сообщил о блокировке его банковской карты из-за подозрительного перевода.

В первый день нового года полицейские задержали 22-летнего похитителя алкоголя в Новозыбковском районе. Молодой человек во внутренних карманах куртки вынес из супермаркета две бутылки виски общей стоимостью около двух тысяч рублей. Теперь ему грозит тюремный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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