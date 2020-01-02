Опубликовано фото приезда в Брянск Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:53:05+03:00

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В сети опубликовали фото визита в Брянск в 1986 году актеров Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной. Вместе с бывшим директором областной филармонии Александром Шаповаленко они прогулялись по центру города. А снимок сделан на площади Партизан.

В наш город актерская чета приехала со спектаклем. А после его окончания пару повезли на экскурсию по Брянску, супруги заметили ресторан "Брянский картофель" и решили заглянуть туда, чтобы попробовать драники. Но заведение оказалось закрыто - отмечали свадьбу.

Как вспоминает Александр Шаповаленко, узнав гостей, директор, конечно, пригласил их в ресторан. Актерам накрывали стол в директорском кабинете, а они тем временем прошли на кухню и стали есть горячие драники прямо со сковороды. Но тут на кухню зашла мать невесты и оторопела. Придя в себя, она упросила именитых гостей выйти в зал. Присутствующие тоже были в шоке, но некоторые все же успели сфотографироваться с известными актерами.

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ИСТОЧНИК KP.RU