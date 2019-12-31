В Клетне под колеса ВАЗа попал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-31T09:30:34+03:00

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В Клетне под колеса легкового автомобиля попал подросток-нарушитель. Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 декабря около 13.14 на улице Ленина, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 31-летний водитель ВАЗа-21104 сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В ДТП подросток получил сотрясение мозга, перелом руки и раны лица. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU