В канун Нового года полицейский Дед Мороз поздравил брянских малышей

СЕГОДНЯ 21:22 2019-12-30T21:22:17+03:00

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В преддверии Нового года Брянщина присоединилась ко всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз". Сотрудники полиции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки с подарками побывали в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и приютах. Презенты подготовили представители Общественного совета при УМВД, действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел. - Переодетые в сказочных персонажей полицейские подарили детям добро своих сердец, яркие игрушки, фрукты и конфеты, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Ветеран ОВД Владимир Родин передал детям мед со своей пасеки, член Общественного совета при УМВД области Константин Малыхин – игрушки, конфеты, фрукты, наборы полезных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU