В Брянске ввели режим повышенной готовности
Оперативные службы региона будут работать круглосуточно
Особый режим будет действовать с 9.00 30 декабря до 9.00 9 января.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Брянске на новогодние праздники ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров, сообщили в пресс-службе ведомства.
Особый режим будет действовать с 9.00 30 декабря до 9.00 9 января.
Все оперативные службы, правоохранители будут работать круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU