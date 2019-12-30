2019-12-30T17:56:54+03:00
Общество

В Брянске ввели режим повышенной готовности

Оперативные службы региона будут работать круглосуточно
Мария Дедкова
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Особый режим будет действовать с 9.00 30 декабря до 9.00 9 января.Особый режим будет действовать с 9.00 30 декабря до 9.00 9 января.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Брянске на новогодние праздники ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Особый режим будет действовать с 9.00 30 декабря до 9.00 9 января.

Все оперативные службы, правоохранители будут работать круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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