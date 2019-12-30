2019-12-30T17:18:56+03:00
Происшествия

В Брянске под Новый год сгорел дом

Пожар произошел на улице Гвардейской
Мария Дедкова
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В Брянске под Новый год сгорел жилой дом. Сообщение о возгорании на улице Гвардейской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 30 декабря, в 12.21.

На место ЧП выехали пять пожарных автоцистерн.

Когда огнеборцы были на месте, в доме уже полыхала крыша. В 13.36 пламя удалось потушить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

К счастью, в огне никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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