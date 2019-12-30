В Брянске под Новый год сгорел дом
Пожар произошел на улице Гвардейской
Изменить размер текста:
В Брянске под Новый год сгорел жилой дом. Сообщение о возгорании на улице Гвардейской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 30 декабря, в 12.21.
На место ЧП выехали пять пожарных автоцистерн.
Когда огнеборцы были на месте, в доме уже полыхала крыша. В 13.36 пламя удалось потушить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
К счастью, в огне никто не пострадал.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU