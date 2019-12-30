За неделю жертвами телефонных мошенников стали 29 брянцев

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-30T16:58:45+03:00

Жители области отдали злоумышленникам больше двух миллионов рублей

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В Брянской области телефонные мошенники обманули 29 человек. Жители региона попались на удочку злоумышленников и отдали больше 2 миллионов рублей.

В большинстве случаев, как отмечают полицейские, телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы или защиты от незаконного оформления кредита злоумышленники получали данные банковской карты собеседника, а также узнавали, сколько денег находится на счету. Так обманутыми оказались 22 человека.

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах и в социальных сетях.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий. Они решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU