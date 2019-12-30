В Брянске на Городищенской горке образовалась пробка

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-30T16:28:01+03:00

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Вечером в понедельник, 30 декабря, в Брянске образовалась большая пробка на Городищенской горке. Об этом рассказали автомобилисты.

По словам водителей, затор на улице Бежицкой возник в направлении Советского района. Поток машин едет с маленькой скоростью. Как говорят сами брянцы, причиной пробки стали предновогодние хлопоты горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU