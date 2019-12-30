В Брянской области в новогоднюю ночь будут дежурить больше 700 полицейских

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-30T15:46:49+03:00

Они будут нести службу в особом режиме

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В Брянской области в новогоднюю ночь будут дежурить около 700 правоохранителей. Полицейские будут контролировать безопасность в местах гуляний. Как обычно в праздничные дни, правоохранители будут нести службу в особом режиме.

Охранять порядок будут 700 полицейских, 70 сотрудников частных охранных объединений и представителей объединений правоохранительной направленности, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Всего же с 1 по 9 января в области пройдет 200 торжеств и праздников. На них будут дежурить больше 2000 сотрудников полиции, а также более 150 сотрудников частных охранных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU