2019-12-30T14:59:20+03:00
Общество

1 января в Советском районе Брянска перекроют движение

Автомобилистов просят искать пути объезда
Мария Дедкова
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Проехать нельзя будет с 9.00 до 20.00 1 января на участке от улицы Пролетарской до улицы Октябрьской.Проехать нельзя будет с 9.00 до 20.00 1 января на участке от улицы Пролетарской до улицы Октябрьской.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске на день перекроют движение в Советском районе. Проехать нельзя будет с 9.00 до 20.00 1 января на участке от улицы Пролетарской до улицы Октябрьской.

Это связано с проведением плановых работ на городской сети водоканала возле дома №45-а на улице Пролетарской, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Автомобилистов просят при необходимости использовать альтернативные маршруты движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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