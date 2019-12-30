1 января в Советском районе Брянска перекроют движение
Автомобилистов просят искать пути объезда
Проехать нельзя будет с 9.00 до 20.00 1 января на участке от улицы Пролетарской до улицы Октябрьской.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске на день перекроют движение в Советском районе. Проехать нельзя будет с 9.00 до 20.00 1 января на участке от улицы Пролетарской до улицы Октябрьской.
Это связано с проведением плановых работ на городской сети водоканала возле дома №45-а на улице Пролетарской, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Автомобилистов просят при необходимости использовать альтернативные маршруты движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU