2019-12-30T14:35:41+03:00
Общество

В Брянске на Литейном мосту забили 110 свай

Работы на объекте ведут каждый день
Мария Дедкова
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Напомним, новую часть моста возводят с нуля.Напомним, новую часть моста возводят с нуля.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство Литейного моста. Как сообщили в управлении ЖКХ города Брянска, рабочие забили 110 свай из 168.

Каждый день на объекте трудятся около 50 человек. Часть рабочих продолжают отсыпать подходы к мосту, в том числе в русле реки.

- Это делают для того, чтобы производить монтаж свай непосредственно в воде и вблизи нее, - говорят в горадминистрации. - После завершения работ русло вновь расширят и благоустроят.

Напомним, новую часть моста возводят с нуля. Ее стоимость составляет больше 450 миллионов рублей. Позже ее соединят со второй частью моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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