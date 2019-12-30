2019-12-30T14:05:34+03:00
Политика

Брянцев с Новым годом поздравил депутат облдумы Сергей Антошин

Мария Иванова
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Сергей Антошин поздравляет брянцев с Новым годом и Рождеством!Сергей Антошин поздравляет брянцев с Новым годом и Рождеством!
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Уважаемые жители Брянска, дорогие земляки!

Приближается самая волшебная ночь в году, когда в свои права вступит новый 2020 год! Я хочу пожелать Вам, чтобы все невзгоды и трудности остались в году уходящем, чтобы в праздник, под бой кремлевских курантов, вы обязательно загадали свои заветные желания и они непременно сбылись! Мир Вашему дому, достатка и процветания Вашим семьям, крепкого здоровья Вам и Вашим родным и близким, счастья и благополучия!

Депутат Брянской областной Думы, председатель комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Сергей Антошин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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