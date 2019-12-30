2019-12-30T13:40:32+03:00
Политика

Депутат Госдумы Борис Пайкин поздравил брянцев с Новым годом

Мария Иванова
Поделиться:
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Пайкин.Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Пайкин.
Изменить размер текста:

Дорогие друзья! Новый год – это самый любимый праздник! Он объединяет людей, собирает их вокруг семейного очага. А еще этот праздник несет в себе веру в чудо и обновление. Большие города, быстрый ритм жизни… Как часто мы видим волшебство?.. А между тем оно совсем рядом. Ведь что такое Новый год? Будет 1 января, потом еще 365 дней. Значит, мы с вами празднуем продолжение жизни, продолжение наших дней. Празднуем появление новых весен, отпусков и каникул, новых праздников и новых походов, новых проектов и новых поводов для помощи. Все это обязательно будет в Новом, 2020 году!

В это сказочное время мы останавливаемся и подводим итоги, что сделано за этот год, все ли успели. Благодарим тех, кто идет с нами по пути. Шлем друг другу позывные, поздравления с Новым годом и дарим друг другу подарки.

Дорогие брянцы! Пусть будет в Новом году светло на душе, легко в делах и интересно на работе. Моя деятельность в Государственной думе – это законотворчество.

А моя задача – чтобы благодаря этим законам ваша жизнь стала легче и комфортнее. Будьте счастливы в семьях! С Новым 2020 годом!

Ваш депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Пайкин.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=WFFfyGkU0wo&feature=emb_logo.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю жертвами телефонных мошенников стали 29 брянцев
В Брянске на Городищенской горке образовалась пробка
В Брянской области в новогоднюю ночь будут дежурить больше 700 полицейских
Для тех, кто понимает, и для тех, кто обязательно поймет
1 января в Советском районе Брянска перекроют движение
В Брянске на Литейном мосту забили 110 свай
Брянцев с Новым годом поздравил депутат облдумы Сергей Антошин
В Клинцах эвакуировали стоматологическую поликлинику из-за шутки местного жителя
Депутат Госдумы Борис Пайкин поздравил брянцев с Новым годом
В Брянске в новогоднюю ночь ограничат движение и парковку
В Брянске на площади Партизан начала работать ледяная горка
Благоустройство Набережной в Брянске перенесли на 2021 год
Жителю Унечи грозит крупный штраф за «шутку» над полицейскими