Депутат Госдумы Борис Пайкин поздравил брянцев с Новым годом

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-30T13:40:32+03:00

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Дорогие друзья! Новый год – это самый любимый праздник! Он объединяет людей, собирает их вокруг семейного очага. А еще этот праздник несет в себе веру в чудо и обновление. Большие города, быстрый ритм жизни… Как часто мы видим волшебство?.. А между тем оно совсем рядом. Ведь что такое Новый год? Будет 1 января, потом еще 365 дней. Значит, мы с вами празднуем продолжение жизни, продолжение наших дней. Празднуем появление новых весен, отпусков и каникул, новых праздников и новых походов, новых проектов и новых поводов для помощи. Все это обязательно будет в Новом, 2020 году!

В это сказочное время мы останавливаемся и подводим итоги, что сделано за этот год, все ли успели. Благодарим тех, кто идет с нами по пути. Шлем друг другу позывные, поздравления с Новым годом и дарим друг другу подарки.

Дорогие брянцы! Пусть будет в Новом году светло на душе, легко в делах и интересно на работе. Моя деятельность в Государственной думе – это законотворчество.

А моя задача – чтобы благодаря этим законам ваша жизнь стала легче и комфортнее. Будьте счастливы в семьях! С Новым 2020 годом!

Ваш депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Пайкин.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=WFFfyGkU0wo&feature=emb_logo.

ИСТОЧНИК KP.RU