В Брянске в новогоднюю ночь ограничат движение и парковку
В Брянске в ночь с 31 декабря на 1 января ограничат движение и парковку у мест праздничных гуляний. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, с 23.00 31 декабря до 5.00 1 января оставить машину не получится:
— 311 квартале у гипермаркета «Линия»,
— на площади Карла Маркса.
С 1.00 до 4.00 1 января движение ограничат на:
— площади Ульянова,
— площади перед ДК имени Д.Н. Медведева,
— площади у Дворца культуры поселка Радица-Крыловка,
— площади у городского Дворца культуры поселка Октябрьский, на въезде на площадь со стороны улицы Мало-Озерной.
С 23.00 31 декабря до 5.00 1 января проехать нельзя будет к:
— площади у Городского Дом культуры Володарского района,
— площади у кинотеатра «Салют»,
— площади у Городского Дома культуры имени А.М. Горького,
— скверу у ТЦ «Пушкинский».
Исключение сделают для машин оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России.
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ИСТОЧНИК KP.RU