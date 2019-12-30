2019-12-30T13:27:27+03:00
Общество

В Брянске в новогоднюю ночь ограничат движение и парковку

Оставить машину нельзя будет у мест праздничных гуляний
Мария Дедкова
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Исключение сделают для машин оперативных служб.Исключение сделают для машин оперативных служб.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в ночь с 31 декабря на 1 января ограничат движение и парковку у мест праздничных гуляний. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 23.00 31 декабря до 5.00 1 января оставить машину не получится:

— 311 квартале у гипермаркета «Линия»,

— на площади Карла Маркса.

С 1.00 до 4.00 1 января движение ограничат на:

— площади Ульянова,

— площади перед ДК имени Д.Н. Медведева,

— площади у Дворца культуры поселка Радица-Крыловка,

— площади у городского Дворца культуры поселка Октябрьский, на въезде на площадь со стороны улицы Мало-Озерной.

С 23.00 31 декабря до 5.00 1 января проехать нельзя будет к:

— площади у Городского Дом культуры Володарского района,

— площади у кинотеатра «Салют»,

— площади у Городского Дома культуры имени А.М. Горького,

— скверу у ТЦ «Пушкинский».

Исключение сделают для машин оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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