В Брянске на площади Партизан начала работать ледяная горка

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-30T13:02:25+03:00

Также здесь появится каток

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На площади Партизан в Брянске залили ледяную горку. Ее смонтировали на днях у краеведческого музея.

На ней уже вовсю катаются ребятишки. Снимки новогоднего развлечения опубликовали в социальных сетях.

Также, по словам брянцев, здесь начали делать городской каток.

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ИСТОЧНИК KP.RU