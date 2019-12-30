В Брянске на площади Партизан начала работать ледяная горка
Также здесь появится каток
Снимки новогоднего развлечения опубликовали в социальных сетях. Фото: vk.com, Подслушано Брянск
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На площади Партизан в Брянске залили ледяную горку. Ее смонтировали на днях у краеведческого музея.
На ней уже вовсю катаются ребятишки. Снимки новогоднего развлечения опубликовали в социальных сетях.
Также, по словам брянцев, здесь начали делать городской каток.
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ИСТОЧНИК KP.RU