2019-12-30T12:47:35+03:00
Общество

Благоустройство Набережной в Брянске перенесли на 2021 год

Только подготовительные работы к ремонту займут около 12 месяцев
Мария Дедкова
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Впереди большая подготовительная работа.Впереди большая подготовительная работа.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске в следующем году не будут благоустраивать набережную. Хотя за ее ремонт на выборах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» высказалось большинство горожан.

Обновление территории от Славянской площади до дома №1 по улице Набережная перенесли на год.

- При подготовке проектно-сметной документации, выяснилось, что здесь необходим целый комплекс инженерных изысканий, а также должны пройти экспертизы соответствующих надзорных органов, - рассказывают в Брянской городской администрации. - Только эта подготовительная работа займет больше 12 месяцев, соответственно сдать объект в эксплуатацию до конца года не удастся. А это противоречит условиям федеральной программы.

Однако ремонт пройдет в остальных трех общественных местах, за благоустройство которых также голосовали брянцы. Это - сквер около завода «Литий», привокзальная площадь станции Брянск-Орловский и Центральный пляж в Бежицком районе.

На их обновление потратят около 100 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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