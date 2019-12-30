2019-12-30T11:52:06+03:00
Общество

В Брянске вручили новые автобусы для школ

Торжественная церемония прошла 30 декабря на площади Ленина
Мария Дедкова
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Машины будут возить школьников на соревнования, смотры, а также экскурсии.Машины будут возить школьников на соревнования, смотры, а также экскурсии.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянским школам подарили новые автобусы. Торжественная церемония вручения ключей прошла 30 декабря на площади Ленина, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Все машины прошли сертификацию, оборудованы приборами ГЛОНАСС и тахографами. Они будут возить школьников на соревнования, смотры, а также экскурсии.

К слову, в бюджете Брянской области на следующий год также есть статья на покупку школьных автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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