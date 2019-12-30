В Брянске вручили новые автобусы для школ
Торжественная церемония прошла 30 декабря на площади Ленина
Машины будут возить школьников на соревнования, смотры, а также экскурсии.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянским школам подарили новые автобусы. Торжественная церемония вручения ключей прошла 30 декабря на площади Ленина, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
Все машины прошли сертификацию, оборудованы приборами ГЛОНАСС и тахографами. Они будут возить школьников на соревнования, смотры, а также экскурсии.
К слову, в бюджете Брянской области на следующий год также есть статья на покупку школьных автобусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU