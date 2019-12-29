В Навлинском районе водитель «Лады» врезался в дерево и погиб
В ДТП под Навлей погиб водитель. Трагедия произошла в субботу, 28 декабря, около девяти вечера на участке «Навля-Вздружное».
По предварительной информации областной ГИБДД, 33-летний водитель ВАЗ-21150 ехал со стороны села Алексеевка в сторону Навли. Автомобилист не справился с управлением, съехал на правую обочину и врезался в дерево.
Травмы водителя оказались смертельными. Пострадали еще двое.
- На домашнее лечение отправили 26-летнего пассажира, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, - говорят в Госавтоинспекции. - С переломом ключицы и ссадинами в больницу положили 17-летнего пассажира.
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ИСТОЧНИК KP.RU