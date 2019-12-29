В Навлинском районе водитель «Лады» врезался в дерево и погиб

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-29T13:03:38+03:00

Погибший автомобилист не справился с управлением. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще два человека пострадали

Изменить размер текста: A A

В ДТП под Навлей погиб водитель. Трагедия произошла в субботу, 28 декабря, около девяти вечера на участке «Навля-Вздружное».

По предварительной информации областной ГИБДД, 33-летний водитель ВАЗ-21150 ехал со стороны села Алексеевка в сторону Навли. Автомобилист не справился с управлением, съехал на правую обочину и врезался в дерево.

Травмы водителя оказались смертельными. Пострадали еще двое.

- На домашнее лечение отправили 26-летнего пассажира, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, - говорят в Госавтоинспекции. - С переломом ключицы и ссадинами в больницу положили 17-летнего пассажира.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU