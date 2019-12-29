В Брянске под Новый год дали квартиры 110 обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-29T12:53:10+03:00

Всем жильцам вручили ключи от долгожданных квартир. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Многоэтажку в Бежице должны были сдать еще в 2016 году

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В Брянске дождались квартир 110 обманутых дольщиков. Торжественный ввод в эксплуатацию 112-квартирного дома по переулку Брянскому, 69 в Бежице прошел 28 декабря.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, многоэтажкой изначально занимался МУП «Брянскгорстройзаказчик». Дом должны были сдать 25 августа 2016 года, но застройщик не раз переносил срок.

Глава региона взял этот вопрос на личный контроль.

- В апреле этого года МУП «Брянскгорстройзаказчик» стал банкротом, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. – Достроил объект ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Надежда». Работы закончились в декабре. Таким образом восстановили права 110 обманутых дольщиков, которым вручили ключи от долгожданных квартир.

За 2018 год на Брянщине восстановили права 239 обманутых дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU