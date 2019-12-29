2019-12-29T11:09:08+03:00
Общество

Брянские новобранцы стали солдатами Преображенского полка

Военнослужащие приняли присягу в Москве
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Музея Победы».Фото: пресс-служба «Музея Победы».
Изменить размер текста:

Накануне Нового года призывники из Брянской области стали солдатами легендарного Преображенского полка. Военнослужащие приняли присягу 28 декабря в музее Победы в Москве, сообщили в пресс-службе «Музея Победы». Всего здесь собралось более 200 новобранцев со всей страны.

Торжественная церемония прошла в Зале Славы музея, где на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Брянские ребята будут служить в 154-м отдельном Преображенском комендантском полку и 449-м отдельном гвардейском салютном дивизионе.

- Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей, - говорят в «Музее Победы». - Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

Кстати, в декабре этого года Преображенский полк отметил 40-ю годовщину формирования. Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогоднюю ночь в Брянске будут ходить автобусы
Жителей Брянска позвали на Сретенский бал
В Навлинском районе водитель «Лады» врезался в дерево и погиб
В Брянске под Новый год дали квартиры 110 обманутым дольщикам
У брянца нашли более 30 килограммов синтетических наркотиков
Брянские новобранцы стали солдатами Преображенского полка
В брянском лесу выкопали артснаряд
Брянский таксист порадовал горожан новогодней машиной
В Стародубе столкнулись велосипед, легковушка и внедорожник
Брянские следователи опровергли новость об убийстве беременной женщины в Клинцах
В Новозыбкове под колеса иномарки угодила 15-летняя девушка
В центре Брянска поставили Эйфелеву башню
Брянский депутат предлагает освободить малоимущих от подоходного налога
В отремонтированном ДК БМЗ в Брянске прошел новогодний бал
В брянском Рогнедино запустили очистные
В Жуковке сгорел частный дом
Брянцев предупредили о пробках на границе в пункте пропуска "Троебортное"
Брянцам предлагают сдать кровь пред новогодними праздниками
Жительница Брянска родила ребенка по дороге в больницу
В Брянске наградят лучших спортсменов и тренеров
«Чистая планета» в прямом эфире
В Брянской области изменится расписание электричек на новогодние праздники
В Брянской области расширили круг получателей пособий на ребенка
В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере открыли новую лабораторию
В Брянске забили первые сваи моста через Снежеть
Бывший губернатор Юрий Лодкин стал почетным гражданином Брянской области
Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске из-за тумана
Брянские депутаты в первом чтении приняли закон о запрете торговли снюсами в регионе
В Брянске на день ограничили парковку у ДК БМЗ