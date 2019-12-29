Брянские новобранцы стали солдатами Преображенского полка

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-29T11:09:08+03:00

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Накануне Нового года призывники из Брянской области стали солдатами легендарного Преображенского полка. Военнослужащие приняли присягу 28 декабря в музее Победы в Москве, сообщили в пресс-службе «Музея Победы». Всего здесь собралось более 200 новобранцев со всей страны.

Торжественная церемония прошла в Зале Славы музея, где на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Брянские ребята будут служить в 154-м отдельном Преображенском комендантском полку и 449-м отдельном гвардейском салютном дивизионе.

- Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей, - говорят в «Музее Победы». - Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

Кстати, в декабре этого года Преображенский полк отметил 40-ю годовщину формирования. Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации.

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ИСТОЧНИК KP.RU