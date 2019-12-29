В брянском лесу выкопали артснаряд

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-29T10:21:46+03:00

Снаряд нашли недалеко от Сельцо. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Брянском районе нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественный войны. Боеприпас обнаружили в лесу недалеко от города Сельцо днем в субботу, 28 декабря, сообщили в региональном МЧС.

На место выехали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра.

- Артиллерийский снаряд длиной в 76 миллиметров обезвредили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В МЧС напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ними - поседствием может стать несчастный случай.

Позвонить в пожарно-спасательную службу и обратиться за помощью можно по телефонам «01», с мобильного - «101», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832) 443-000.

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ИСТОЧНИК KP.RU