2019-12-28T18:23:03+03:00
Происшествия

В Стародубе столкнулись велосипед, легковушка и внедорожник

Водителя двухколесного положили в больницу
Ольга УМАРОВА
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ДТП произошло в пятницу.ДТП произошло в пятницу.Фото: Сергей ГАПОН
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В Стародубе велосипедист попал в тройное ДТП. Авария произошла утром в пятницу, 27 декабря, на улице Свердлова.

Как рассказали в областной Госвтоинспециии (предварительно), 47-летний водитель ВАЗ -11183 ехал в сторону села Остроглядово. Он сбил 33-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого водитель «Лады» столкнулся с внедорожником «SsangYong Kyron» под управлением 61-летнего водителя, который ехал по встречке.

- Пострадал велосипедист, - говорят в ГИБДД. – С ушибом плеча, раной лица и переломом тазобедренной кости его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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