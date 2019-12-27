2019-12-27T15:19:31+03:00
Общество

В Брянской области расширили круг получателей пособий на ребенка

Теперь выплата полагается малоимущим семьям до достижения ребенком 18, а не 16 лет
Мария Дедкова
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Пособие на ребенка в малоимущей семье увеличилось с 200 до 322 рублей.Пособие на ребенка в малоимущей семье увеличилось с 200 до 322 рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области внесли изменения в закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». Пособие на ребенка в малоимущей семье увеличилось с 200 до 322 рублей.

Расширился, к слову, и круг получателей этой выплаты. Теперь пособие полагается всем детям до 18 лет. В прошлой редакции предполагалось, что выплаты положены только малоимущим семьям до достижения ребенком 16 лет. А до 18 лет пособие платили бы только в том случае, если ребенок учится в общеобразовательной школе.

- По оценке прокуратуры подход такой подход не имел объективного обоснования, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. – Поэтому на заседании облдумы 27 декабря по нашей инициативе в закон Брянской области внесли изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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