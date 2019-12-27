2019-12-27T11:37:17+03:00
Общество

Обманувший брянцев на 1,7 миллиона рублей лжеюрист пойдет под суд

Жертвами предполагаемого афериста стали 14 человек
Мария Дедкова
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За услуги он брал у горожан от 40 до 300 тысяч рублей, но договор не выполнял.За услуги он брал у горожан от 40 до 300 тысяч рублей, но договор не выполнял.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске суда ждет 25-летний горожанин, которого обвиняют в крупном мошенничестве.

По версии следствия, молодой человек без специализированного образования открыл свою юрфирму. За услуги он брал у горожан от 40 до 300 тысяч рублей, но договор не выполнял.

От действий злоумышленника пострадали 14 брянцев, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Общая сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

Уголовное дело по существу предстоит рассмотреть Бежицкому районному суду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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