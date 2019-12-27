В Брянской области проверят магазины, торгующие снюсами
В рейды выйдут специалисты Роспотребнадзора
Нарушителям грозит арест и изъятие табака.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В Брянской области пройдут внеплановые проверки магазинов, торгующих снюсами. В рейды по торговым точкам выйдут сотрудники Роспотребнадзора.
Они проверят документы, подтверждающие безопасность продукции, а также производителей.
Нарушителям грозит арест и изъятие табака, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Материалы проверок передадут в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU