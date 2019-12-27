В Брянской области проверят магазины, торгующие снюсами

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-27T10:57:45+03:00

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В Брянской области пройдут внеплановые проверки магазинов, торгующих снюсами. В рейды по торговым точкам выйдут сотрудники Роспотребнадзора.

Они проверят документы, подтверждающие безопасность продукции, а также производителей.

Нарушителям грозит арест и изъятие табака, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Материалы проверок передадут в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU