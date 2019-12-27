2019-12-27T10:30:30+03:00
Происшествия

В Климовском районе пьяные хулиганы едва не задушили таксиста

На селян завели уголовное дело по статье "Разбой"
Мария Дедкова
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Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Климовском районе задержали подозреваемых в нападении на таксиста.

Все случилось ночью 23 декабря. 36-летний житель села Сачковичи решил подвезти двух мужчин до Новозыбкова.

-По дороге один из пассажиров попросил его сделать остановку, - рассказывают подробности происшествия в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Вдруг оставшийся в автомобиле мужчина набросил водителю шнурок от куртки на шею и начал душить, угрожая убийством, если он не отдаст машину. Но таксист сумел порвать веревку. От неожиданности нападавшие решили бежать.

Через пару часов полицейские задержали подозреваемых - уже судимых 24-летнего и 28-летнего местных жителей. Селяне рассказали, что выпивали, но когда деньги закончились, решили обокрасть таксиста.

Завершить задуманное хулиганам не удалось. На них завели уголовное дело по статье "Разбой. Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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