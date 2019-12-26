Жителя Унечи осудили за удар полицейскому
Горожанин заплатит штраф в 90 тысяч рублей
Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жителя Унечского района осудили за нападение на сотрудника полиции.
Злоумышленника ночью 13 августа привезли в приемный покой местной больницы для медицинского освидетельствования. Дебошир не захотел проходить процедуру и ударил кулаком в грудь полицейского.
Унечанина привлекли к уголовной ответственности.
Суд назначил ему наказание - штраф в 90 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU