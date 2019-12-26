Жителя Унечи осудили за удар полицейскому

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-26T10:45:47+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Горожанин заплатит штраф в 90 тысяч рублей

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Жителя Унечского района осудили за нападение на сотрудника полиции.

Злоумышленника ночью 13 августа привезли в приемный покой местной больницы для медицинского освидетельствования. Дебошир не захотел проходить процедуру и ударил кулаком в грудь полицейского.

Унечанина привлекли к уголовной ответственности.

Суд назначил ему наказание - штраф в 90 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU