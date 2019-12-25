В Брянске открыли главную городскую елку
25 декабря в Брянске открыли главную городскую елку. Торжественная церемония прошла в Круглом сквере после парада Дедов Морозов.
К слову, открывал елку победитель конкурса - новогодний волшебник из школы №3. А вместе с ним глава администрации Советского района Алексей Колесников, сообщают в пресс-службе мэрии.
Под дружный счет школьников, гостей праздника, пушистая красавица озарилась разноцветными огоньками. Алексей Николаевич поблагодарил ребят за активность, пожелал всем здоровья, счастья, исполнения желаний и отличных каникул.
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ИСТОЧНИК KP.RU