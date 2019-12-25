2019-12-25T20:41:34+03:00
Общество

В Брянске открыли главную городскую елку

Торжественная церемония прошла 25 декабря
Мария Дедкова
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Пушистая красавица озарилась разноцветными огонькамиПушистая красавица озарилась разноцветными огонькамиФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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25 декабря в Брянске открыли главную городскую елку. Торжественная церемония прошла в Круглом сквере после парада Дедов Морозов.

К слову, открывал елку победитель конкурса - новогодний волшебник из школы №3. А вместе с ним глава администрации Советского района Алексей Колесников, сообщают в пресс-службе мэрии.

Под дружный счет школьников, гостей праздника, пушистая красавица озарилась разноцветными огоньками. Алексей Николаевич поблагодарил ребят за активность, пожелал всем здоровья, счастья, исполнения желаний и отличных каникул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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