СЕГОДНЯ 20:41 2019-12-25T20:41:34+03:00

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25 декабря в Брянске открыли главную городскую елку. Торжественная церемония прошла в Круглом сквере после парада Дедов Морозов.

К слову, открывал елку победитель конкурса - новогодний волшебник из школы №3. А вместе с ним глава администрации Советского района Алексей Колесников, сообщают в пресс-службе мэрии.

Под дружный счет школьников, гостей праздника, пушистая красавица озарилась разноцветными огоньками. Алексей Николаевич поблагодарил ребят за активность, пожелал всем здоровья, счастья, исполнения желаний и отличных каникул.

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ИСТОЧНИК KP.RU