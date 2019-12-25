СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-25T13:03:45+03:00

В этом году Деды Морозы еще не успели наколдовать снега к Новому году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске прошел традиционный парад Дедов Морозов. Он стартовал на Театральной площади, где собрались новогодние волшебники и их помощницы Снегурочки. Они пели и танцевали, успели и поводить хоровод. А затем участники парада прошли в сквер имени Карла Маркса.

По традиции, парад Дедов Морозов завершается зажжением главной новогодней елки города, которую установили в сквере, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После троекратного "Елочка, гори!" на пушистой красавице зажгли новогодние гирлянды.

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ИСТОЧНИК KP.RU