В Брянске назвали волонтеров года

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-25T12:04:15+03:00

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24 декабря в Брянске награждали лучших добровольцев.

- Каждый год мы проводим в Брянске десятки мероприятий, - говорит и.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Наталья Папкова. - И в организации каждого из них нам помогают волонтеры. Часто их поддержка незаметна, но она позволяет провести все так, как и было задумано.

Волонтеров награждал в нескольких номинациях: «За поддержку молодежных проектов и программ, развитие социальной активности и инициативы молодежи», «Информационная поддержка молодежных социально-значимых проектов и программ», «За вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории города Брянска и поддержку молодежных проектов и программ». Все они получили грамоты и памятные статуэтки.

Волонтерами года стали директор благотворительного фонда помощи детям «Добрый журавлик» Ольга Киселева и руководитель движения «Солнечный круг» Елена Маслова.

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ИСТОЧНИК KP.RU