2019-12-25T12:04:15+03:00
Общество

В Брянске назвали волонтеров года

Добровольцам вручили заслуженные награды
Мария Дедкова
Поделиться:
Волонтерами года стали директор благотворительного фонда помощи детям «Добрый журавлик» Ольга Киселева и руководитель движения «Солнечный круг» Елена Маслова.Волонтерами года стали директор благотворительного фонда помощи детям «Добрый журавлик» Ольга Киселева и руководитель движения «Солнечный круг» Елена Маслова.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

24 декабря в Брянске награждали лучших добровольцев.

- Каждый год мы проводим в Брянске десятки мероприятий, - говорит и.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Наталья Папкова. - И в организации каждого из них нам помогают волонтеры. Часто их поддержка незаметна, но она позволяет провести все так, как и было задумано.

Волонтеров награждал в нескольких номинациях: «За поддержку молодежных проектов и программ, развитие социальной активности и инициативы молодежи», «Информационная поддержка молодежных социально-значимых проектов и программ», «За вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории города Брянска и поддержку молодежных проектов и программ». Все они получили грамоты и памятные статуэтки.

Волонтерами года стали директор благотворительного фонда помощи детям «Добрый журавлик» Ольга Киселева и руководитель движения «Солнечный круг» Елена Маслова.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Модифицированный маневровый тепловоз ТМХ пошел в серию
В Жуковке водитель-нарушитель сбил 9-летнюю девочку
В Брянске назвали волонтеров года
В Унечском районе грузовик насмерть сбил пешехода
В Брянской области задержали иностранца за попытку дать взятку таможеннику
В Брянске на проспекте Станке Димитрова столкнулись три машины
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области» А.В. Катянина поздравляет с новогодними праздниками
В Брянске изменится расписание троллейбусов на новогодние праздники
Следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины в Клинцах
В Брянской области 25 и 26 декабря водителей автобусов ждут сплошные проверки
Возле Брянского технического университета запретили стоянку
В Брянске вручили именные стипендии отличившимся школьникам и студентам
Через брянскую границу пытались нелегально провезти 250 кило красной икры
В Выгоничском районе задержали фургон с овцами
В Брянске на «улучшении статистики» попались семь полицейских
Привычка разделять
В Сельцо из-за незаконного бизнеса уволился замглавы города
С нового года у 280 тысяч брянцев вырастет пенсия