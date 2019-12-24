СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-24T18:21:13+03:00

Автомобилистов попросили быть внимательными и учесть изменения при планировании маршрута. Фото: официальный сайт БГТУ

Дорожные знаки установят в ближайшее время

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Возле Брянского технического университета запретили стоянку. Об этом сообщили в городской администрации.

Соответствующие знаки здесь появятся в ближайшее время. По словам дорожников, ограничение появятся на улицах Институтской, Харьковской и бульваре 50-летия Октября.

Автомобилистов попросили быть внимательными и учесть изменения при планировании маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU