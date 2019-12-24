Возле Брянского технического университета запретили стоянку
Дорожные знаки установят в ближайшее время
Автомобилистов попросили быть внимательными и учесть изменения при планировании маршрута. Фото: официальный сайт БГТУ
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Возле Брянского технического университета запретили стоянку. Об этом сообщили в городской администрации.
Соответствующие знаки здесь появятся в ближайшее время. По словам дорожников, ограничение появятся на улицах Институтской, Харьковской и бульваре 50-летия Октября.
Автомобилистов попросили быть внимательными и учесть изменения при планировании маршрута.
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ИСТОЧНИК KP.RU