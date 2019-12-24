В Выгоничском районе задержали фургон с овцами
Животных везли нелегально
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На днях в Выгоничском районе остановили фургон, в котором везли 15 овец. Сотрудники ГИБДД и специалисты управления ветеринарии Брянской области попросили предоставить документы на животных. Но у перевозчика бумаг не оказалось.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Овец отправили владельцу для проведения карантинных мер под контролем ветеринарной службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU