В Выгоничском районе задержали фургон с овцами

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-24T17:08:19+03:00

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На днях в Выгоничском районе остановили фургон, в котором везли 15 овец. Сотрудники ГИБДД и специалисты управления ветеринарии Брянской области попросили предоставить документы на животных. Но у перевозчика бумаг не оказалось.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Овец отправили владельцу для проведения карантинных мер под контролем ветеринарной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU