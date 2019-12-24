С нового года у 280 тысяч брянцев вырастет пенсия
С 1 января в Брянской области пенсии 280 тысяч неработающих брянских пенсионеров увеличатся.
Размер прибавки будет у каждого свой, в зависимости от размера пенсии. Однако по подсчетам средний размер страховой выплаты вырастет на 900 рублей и составит 14 882 рубля. Средний размер пенсии у селян вырастет больше, чем на 1000 рублей.
- Обращаем внимание, что с 1 января увеличится только страховая пенсия, - подчеркнули в отделении ПФР по Брянской области. - Увеличение государственной пенсии ожидается с 1 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU